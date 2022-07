Serie A, si studia una nuova piattaforma per gli highlights: le ultime

La Serie A starebbe pensando ad una piattaforma OTT di proprietà per poter distribuire gli highlights delle gare del massimo campionato italiano. Lo riporta MF-Milano Finanza, che sottolinea come il progetto sia già in fase piuttosto avanzata.Mancano però ancora diversi passaggi. L’obiettivo è lanciare il progetto sul mercato in tempo per l’inizio della stagione 2022/23. Adplay sarebbe la favorita per ricevere l’incarico di realizzare l’infrastruttura e avrebbe già presentato una proposta dettagliata.