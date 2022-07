Calciomercato Milan – Un giovane bomber alla corte di Pioli? Le news

La sessione estiva di è ufficialmente iniziata da una settimana e il Milan, in questi giorni, ha messo a punto i primi affari in vista della stagione 2022-2023. Ha riscattato Alessandro Florenzi dalla Roma, ha rinnovato il contratto di Antonio Mirante per un anno, ha ingaggiato e ufficializzato Divock Origi, svincolato dopo gli anni al Liverpool. Oggi, inoltre, arriverà l'ufficialità del riscatto anche di Junior Messias dal Crotone. Ma non è mica finita qui.