Scudetto, Berlusconi: “Non posso che sperare in una vittoria del Milan”

Berlusconi ex presidente del Milan, ha rilasciato delle breve dichiarazioni riportate dall'ANSA. Ecco cosa ha detto il patron del Monza

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, ha parlato con i giornalisti al margine del vertice del centrodestra che si è tenuto nella sua villa ad Arcore. Berlusconi ha risposto anche una domanda sulla sua ex squadra e sulla lotta scudetto con l'Inter. Ecco le sue parole riportate dall'ANSA: "Il mio cuore milanista non può che sperare in un'affermazione del Milan, che secondo me merita anche per il gioco messo in campo durante tutto il campionato. Quello che è più importante ancora per me è che il Monza vinca i playoff e possa giocare in Seria A contro il Milan". Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>