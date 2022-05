Calciomercato Milan – Diavolo scatenato: segue due super bomber!

Mentre il duello Scudetto con l'Inter vivrà gli ultimi 90' di passione domenica, sul fronte calciomercato il Milan è già molto attivo. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sanno benissimo di dover rinforzare l'organico per poter continuare ad essere sempre più competitivi in Serie A, ma, soprattutto, per migliorare in Champions League. Ci saranno innesti in ogni reparto e, a questo proposito, si stanno visionando calciatori molto interessanti in Europa.