Rinnovo Ibrahimovic: Gazidis può riprendere il discorso lasciato in sospeso

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta questa mattina, Ivan Gazidis potrebbe riprendere il discorso per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, lasciato in sospeso dagli eventuali addii di Zvonimir Boban e Paolo Maldini. Il Milan potrebbe offrire allo svedese l’opportunità di agire da doppio leader sia in campo che fuori dal rettangolo verde. Una sorta di ultimo pezzo di storia “riconoscibile” in un rilancio che passerà dai giovani. Se il progetto intrigherà Zlatan è ancora tutto da capire e vedere. Intanto, ieri Ibra ha pubblicato un post che lascia dubbi sul suo futuro>>>

