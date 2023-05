RedBird, nuovi investimenti: lanciato un fondo dedicato allo sport

Come riportato da Sportico, Redbird , società guidata da Gerry Cardinale , ha lanciato un nuovo fondo dedicato allo sport che avrebbe raccolto già 2,3 miliardi di dollari (circa 2 miliardi di euro) in impegni di capitale. Tra questi, circa 750 milioni di dollari sarebbero stati garantiti dalla International Media Investments, una società privata controllata da Sheikh Mansour bin Zayed Al -Nahya, proprietario del Manchester City .

La joint venture, nel dettaglio, mira ad acquisire società sportive, dei media e dell'intrattenimento su scala globale. RedBird sta inoltre continuando a raccogliere capitale per il Fondo IV e prevede di chiuderlo a nuovi investitori entro la fine dell'anno. L'ex numero uno della CNN Jeff Zucker è l'amministratore delegato del fondo, mentre Cardinale è il suo chief investment officer.