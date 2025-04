Walker si ferma, il Milan perde un altro pezzo: out con l’Udinese e derby a rischio

Il Milan dovrà fare a meno di Walker per le prossime partite decisive: operato due giorni fa al gomito, il terzino è in dubbio per il derby

Alessia Scataglini 10 aprile 2025 (modifica il 10 aprile 2025 | 12:46)

Il Milan dovrà fare a meno di Kyle Walker per le prossime partite decisive. Il terzino inglese si è sottoposto due giorni fa a un intervento chirurgico al gomito, necessario per ridurre i tempi di recupero dopo una frattura composta. Si tratta di una procedura già adottata in altri sport ad alto contatto come il motociclismo, dove gli atleti riescono spesso a tornare in gara in pochi giorni. Tuttavia, per Walker il rientro sarà graduale e monitorato quotidianamente.

Sos fascia destra: Walker out, Florenzi o Jimenez per Udine — Con certezza, l’ex Manchester City non sarà disponibile per la sfida di domani contro l’Udinese e nemmeno per il match della domenica di Pasqua contro l’Atalanta, in programma a San Siro. Resta invece in piedi una flebile speranza per il derby di ritorno di Coppa Italia del 23 aprile. Tutto dipenderà dal primo controllo post-operatorio previsto la prossima settimana, che darà indicazioni più precise sui tempi di recupero dell’esterno difensivo.