Vranckx, Pioli si fida: da gennaio gli darà più opportunità | News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del Milan e dei suoi giovani. In particolar modo di Aster Vranckx, calciatore che è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto (fissato a 11 milioni) dal Wolfsburg. Il centrocampista belga è diventato uno dei giocatori più apprezzati in rosa, tanto che i tifosi rossoneri vorrebbero vederlo come trequartista box to box. Diverse le presenze di Vranckx, il quale ha saputo cogliere le occasioni date da Stefano Pioli. In particolar modo, rimane impressa nella memoria di tutti la sua ottima prestazione nell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina, il quale ha messo lo zampino sull'autogol di Milenkovic.