Verso Shamrock Rovers-Milan: irlandesi sempre più primi in campionato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Shamrock Rovers-Milan, giovedì sera alle ore 20:00, segnerà il debutto dei rossoneri di Stefano Pioli nei turni preliminari di Europa League.

Lo Shamrock Rovers, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è la squadra più titolata in Irlanda, con 17 campionati vinti e 24 coppe nazionali in bacheca.

La squadra biancoverde, allenata da Stephen Bradley, è considerata, in patria, come la Juventus in Italia. Ovvero, è la squadra da battere. Attualmente, dopo undici giornate del massimo campionato nazionale, lo Shamrock guida la classifica.

Ha totalizzato, infatti, 29 punti su 33 a disposizione, frutto di 9 vittorie e 2 pareggi. Il Bohemians, il rivale principale, è staccato in graduatoria già di 8 lunghezze.

L’ultimo successo dello Shamrock Rovers è stato un rotondo 3-0 in trasferta sul campo del Cork. Per gli avversari del Diavolo, una doppietta di Aaron Greene ed un acuto di Neil Farrugia.

Shamrock Rovers-Milan si giocherà al ‘Tallaght Stadium‘, in gara secca. Chi passerà il turno se la vedrà, giovedì 24 settembre, con la vincente di Bodø Glimt (Norvegia)-Žalgiris Vilnius (Lituania).

La gara sarà diretta dall’arbitro Ádám Farkas (Ungheria) e sarà trasmessa, in esclusiva, su ‘DAZN‘. CALCIOMERCATO MILAN: CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE >>>