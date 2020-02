Verso Milan-Torino, rivoluzione in attacco rispetto all’andata: il confronto

ULTIME NEWS MILAN – Milan e Torino chiuderanno la 24^ giornata di Serie A nel posticipo che andrà in scena domani sera a San Siro. Sono cambiate tante cose nella squadra rossonera dopo la gara d’andata persa per 2-1 allo stadio ‘Olimpico’ di Torino. Innanzitutto in panchina sedeva ancora Marco Giampaolo, che in quel match schierò in attacco Jesus Suso, Krzysztof Piatek e Rafael Leao. Fa effetto notare come un girone dopo la situazione del reparto offensivo si sia completamente trasformata. I primi due sono stati ceduti a gennaio, mentre il portoghese si accomoderà in panchina. In campo ci sarà Zlatan Ibrahimovic, dietro di lui Samu Castillejo, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Intanto il Milan pensa ad un giovane argentino per la prossima stagione, continua a leggere >>>

