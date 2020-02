Calciomercato Milan – Pronto l’assalto a Zaracho: ecco quanto costa

CALCIOMERCATO MILAN – Appena terminato quello invernale, il Milan pensa già al calciomercato estivo. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, i rossoneri stanno preparando l’assalto a Matias Zaracho per il prossimo giugno. Il giocatore piace tantissimo per diversi motivi: intanto sarebbe un acquisto in piena ottica Elliott, vista la sua carta d’identità (classe 1998), in più il suo profilo interessa per la sua duttilità. L’argentino, infatti, può ricoprire i ruoli di esterno destro e sinistro, oltre che quello di trequartista. Su Zaracho pende una clausola da 25 milioni di euro, il Milan al momento non offrirebbe più di 15 milioni. In quella posizione si sta esaltando ora Hakan Calhanoglu: Pioli ha trovato finalmente la sua posizione?

