Verso Milan-Torino: Millico, c’è ottimismo sul suo recupero

ULTIME NEWS MILAN – A causa di un colpo rimediato all’altezza del bacino, nella giornata di ieri Vincenzo Millico ha svolto un allenamento differenziato. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, però, la sua presenza contro il Milan non dovrebbe essere a rischio. Il giovane attaccante dovrebbe ritornare in gruppo già nella rifinitura che il Torino sosterrà oggi pomeriggio. Intanto attenzione a Salvatore Sirigu, finito nel mirino del Milan come eventuale sostituto di Gianluigi Donnarumma, continua a leggere >>>

