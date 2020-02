Calciomercato Milan – Via Donnarumma? Il Diavolo pensa a Sirigu

CALCIOMERCATO MILAN – L’estate si avvicina e il tormentone Gianluigi Donnarumma è pronto ad esplodere. Il classe 1999 ha il contratto in scadenza nel 2021 e i rossoneri devono fare qualcosa per evitare di perdere a parametro zero uno dei portieri più forti d’Europa e non solo. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, però, la dirigenza milanista si sta guardando intorno qualora le trattative per il rinnovo del suo gioiello non dovessero andare a buon fine. Uno dei nomi più forti in questo senso è quello di Salvatore Sirigu.

Dopo il match di Coppa Italia contro il Torino, i rumours sono diventati sempre più insistenti, fino ad avere anche alcune conferme vista la stima del duo Boban-Maldini nei suoi confronti. D’altronde Mino Raiola, agente di Donnarumma, è recentemente intervenuto per smuovere le acque e seminare panico tra dirigenza e tifoseria. “Rinnovo? Niente è impossibile, ma non ne abbiamo ancora parlato. Sta bene al Milan, ma la Champions League è importante per lui, bisognerà vedere cosa vorrà fare il club”. Parole che se non sanno d’allarme, poco ci manca.

Il procuratore italo-olandese chiede un aumento di ingaggio per Donnarumma a 7 milioni, un milione in più rispetto ai 6 attuali. Una cifra elevatissima se il Milan non dovesse qualificarsi per le Coppe Europee. Qualora non venisse versata questa cifra, sarà addio. In questo caso sarebbe preferibile cedere il portiere nella prossima estate per cercare quantomeno di racimolare una cifra vicina ai 50 milioni.

L’opzione Sirigu resta così più che valida. L’ex Psg percepisce poco meno di 2 milioni di euro dal Torino e assicura comunque una presenza più che degna per i pali rossoneri. La dirigenza non avrebbe molto lavoro da fare per convincerlo dal punto di vista economico, ma per i granata Sirigu è un vero e proprio punto di riferimento. Questo aspetto potrebbe complicare un po’ il tutto, ma la situazione creatasi all’interno dello spogliatoio non è un punto a favore. Di certo c’è che le questioni Donnarumma e Sirigu rimangono in bilico, in attesa di un’estate che potrebbe risolverle in diversi modi. Intanto ecco cosa ha detto il commissario tecnico della Croazia su Ante Rebic, continua a leggere >>>

