Verso il derby, Allegri prova l’undici titolare: dubbi su Bartesaghi. In attacco…

In vista dell'ormai imminente derby di Milano tra Milan ed Inter, Massimiliano Allegri prova l'undici titolare: spazio a...
In vista del derby di Milano contro l'Inter, Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, nella giornata di ieri a Milanello ha fatto svolgere ai suoi ragazzi alcune prove tattiche. Come riferito dal Corriere dello Sport, l'unico dubbio del tecnico livornese è legato al giovane Bartesaghi.

Milan, le possibili scelte di Allegri nel derby

Anche ieri, il giovane classe 2005 rossonero si è allenato a parte a causa del risentimento al flessore subito contro la Cremonese. Se oggi la seduta continuerà ad essere personalizzata, Bartesaghi dovrà rinunciare al derby: al suo posto, sulla sinistra, ci sarà Pervis Estupinan.

In difesa, invece, alcune scelte sono obbligatorie. Con l'assenza di Gabbia causa operazione all'inguine, il trio difensivo sarà formato da Tomori, De Winter e Pavlovic. In panchina tra i difensori ci sarà solamente il giovane Odogu che, nel corso di questa stagione, ha giocato solamente quattro minuti nella gara contro l'Hellas Verona di fine dicembre.

Dalla parte opposta di Estupinan, perciò sulla destra, presenzierà Saelemaekers, uno dei grandi diffidati della serata. Titolare anche Fofana, preferito a Samuele Ricci, e Rabiot come mezzala sinistra. Athekame, invece, per questa volta partirà dalla panchina. A completare il centrocampo, ovviamente, Luka Modric.

In attacco Allegri può scegliere tra diverse opzioni: Leao, Pulisic, Nkunku e Fullkrug. Dalle prove effettuate nella giornata di ieri, i titolari dovrebbero essere Pulisic e Leao, proprio come nel derby di andata, vinto poi proprio grazie ad un gol dell'americano.

