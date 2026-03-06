In difesa, invece, alcune scelte sono obbligatorie. Con l'assenza di Gabbia causa operazione all'inguine, il trio difensivo sarà formato da Tomori, De Winter e Pavlovic. In panchina tra i difensori ci sarà solamente il giovane Odogu che, nel corso di questa stagione, ha giocato solamente quattro minuti nella gara contro l'Hellas Verona di fine dicembre.