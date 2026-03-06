Milan, Tomori: “Il derby è una partita speciale. Se Lookman fosse andato all’Inter non gli avrei più parlato”
In difesa, invece, alcune scelte sono obbligatorie. Con l'assenza di Gabbia causa operazione all'inguine, il trio difensivo sarà formato da Tomori, De Winter e Pavlovic. In panchina tra i difensori ci sarà solamente il giovane Odogu che, nel corso di questa stagione, ha giocato solamente quattro minuti nella gara contro l'Hellas Verona di fine dicembre.
Dalla parte opposta di Estupinan, perciò sulla destra, presenzierà Saelemaekers, uno dei grandi diffidati della serata. Titolare anche Fofana, preferito a Samuele Ricci, e Rabiot come mezzala sinistra. Athekame, invece, per questa volta partirà dalla panchina. A completare il centrocampo, ovviamente, Luka Modric.
In attacco Allegri può scegliere tra diverse opzioni: Leao, Pulisic, Nkunku e Fullkrug. Dalle prove effettuate nella giornata di ieri, i titolari dovrebbero essere Pulisic e Leao, proprio come nel derby di andata, vinto poi proprio grazie ad un gol dell'americano.
