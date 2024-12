Milan, Leao: ecco il retroscena sull’infortunio. Rafa voleva…

Milan, Leao salterà la Roma per infortunio. Il piano è recuperarlo per la Supercoppa Italiana. Ecco un retroscena proprio sullo stop di Rafa

Rafael Leao è stato sostituito, durante il match fra Verona e Milan , nel corso del primo tempo. Secondo quanto ci risulta Leao ha riportato una elongazione al flessore sinistro. Ulteriori controlli verranno fatti, con una risonanza, durante la prossima settimana. Possiamo quindi essere certi che l'attaccante rossonero non sarà disponibile per la prossima partita di campionato fra Milan e Roma.

Milan, infortunio Leao: contro il Verona, Rafa voleva continuare. Il retroscena

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera racconta un retroscena su Rafael Leao e il suo infortunio. L'attaccante portoghese, che rischia di non giocare la partita di Supercoppa contro la Juventus, voleva rientrare in campo contro il Verona in quanto il dolore era lieve, ma il medico sociale milanista Mazzoni glielo ha impedito. Così facendo ha evitato danni peggiore di una semplice elongazione. Vedremo se Rafa riuscirà a recuperare per un obiettivo fondamentale per la stagione rossonera, visto che potrebbe essere l'unico trofeo vincibile insieme alla Coppa Italia. LEGGI ANCHE: Milan, senza Pulisic non c'è gioco. Ecco perché è la chiave tattica