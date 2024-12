Milan, senza Pulisic non c’è gioco. Ecco perché è la chiave tattica

Milan , Pulisic è il giocatore più importante di questa squadra. Era intuibile fino a quando è rimasto in campo, è diventato lampante appena è uscito fuori dal campo. Il Milan che prima riusciva a creare gioco, azioni da gol e reti, si è spento e trasformato dopo il KO di Christian Pulisic contro l'Atalanta . Da quel momento in poi, la squadra di Fonseca ha perso qualsiasi brio offensivo e fa una fatica enorme a creare e a segnare. Mancano gli spunti e i movimenti fondamentali dell'attaccante rossonero. Anche contro il Verona è servita una giocata sublime di due singoli (Fofana e Reijnders) per sbloccare la partita. Ma del gioco nessuna traccia.

Dai numeri di 'Sofascore' e 'Opta', possiamo vedere come il Milan, nelle partite senza Pulisic, tiri di più (18,7 contro 14,1), ma segna di media la metà dei gol (un gol senza due con). In più cala sensibilmente il dato sulle grandi occasioni create. Come mai tutti questi problemi di gioco e di carenza offensiva senza Pulisic? Semplice, perché Christian è un giocatore che fa tutto nel Milan di Fonseca. Non solo gol e assist, lo statunitense gioca a tutto campo ed è il vero collante della squadra. In rosa c'è Reijnders che può fare questo lavoro, ma è un giocatore diverso e non garantisce tutto quello che porta l'ex Chelsea. Pulisic si abbassa spesso a centrocampo, giocando da mezzala. Facendo ciò crea linea di passaggi centrali per i difensori. Un po' quanto fatto da Fofana sul gol contro il Verona, quando Thiaw l'ha trovato tra le linee. Gli altri giocatori faticano a farsi vedere e a liberarsi. E la partita contro l'Atalanta è stata la prova del nove: Pulisic era l'unico a liberarsi dalla marcatura a uomo e a creare spazi. Tolto lui, il Milan ha solo girato il pallone passivamente, passando tantissimo dai piedi di Maignan. E la sterilità offensiva contro Genoa e Verona è un'altra prova. Pulisic dovrebbe rientrare contro la Roma. Una manna dal cielo per Fonseca e il Milan.