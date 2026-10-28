Vernazza duro su Gonçalo Ramos: "Sembra un attaccante incompiuto. Serve una doppietta o più"

Il Milan torna in campo oggi per una partita molto importante contro il Bologna: i rossoneri devono rispondere alle vittorie di Lazio, Como e Roma nella corsa a un posto in Champions League. In attacco ci dovrebbe essere di nuovo spazio a Gonçalo Ramos: l'attaccante portoghese dovrebbe giocare titolare con Cisse alle sue spalle e la possibile conferma tattica del 4-4-1-1 visto contro l'Udinese. Il giornalista Sebastiano Vernazza ha scritto un pezzo su 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha analizzato anche il momento dell'attaccante rossonero:

"In cerca di conferme E poi c’è il Milan, a San Siro contro il Bologna. Anche Ruben Amorim farà bene a diffidare della classifica, gli 8 punti del Bologna possono sembrare pochi, ma Raffaele Palladino, con diversi mezzi e metodi, sta riprogrammando il Bologna come Nicola il Venezia. Attenzione massima, il Milan soffre di discontinuità, anche se le figuracce le ha rimediate fuori dalle mura, in Europa League".

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L'analisi di Vernazza su Gonçalo Ramos

"San Siro si aspetta che stasera Gonçalo Ramos faccia quello per cui è stato acquistato, realizzare gol a grappoli, monetizzare il lavoro di una squadra che vuole darsi un’anima offensiva. In Serie A, il centravanti portoghese è fermo a due gol, uno dei quali su rigore. Serve un’impennata, una doppietta o più, qualcosa che cambi la percezione attorno a Ramos, la sensazione che sia un attaccante incompiuto, poco ossessionato dalla porta. La vittoria è d’obbligo, anche perché il Como, con i tre punti di ieri a Torino, si è insediato al quarto posto per almeno una notte".

L'importanza del portoghese nello scacchiere di Amorim

Questo il pensiero generale sul Milan, poi Vernazza analizza in profondità Gonçalo Ramos:È vero che Gonçalo Ramos ha trovato poco la porta in questo inizio di stagione, ma la sua presenza nel Milan è fondamentale: nessuno in questo momento riesce a legare i reparti come fa il portoghese che, grazie ai suoi movimenti,I gol, pian piano, arriveranno, ma non è da mettere in discussione la qualità e l'importanza di Gonçalo Ramos.