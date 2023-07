Vernazza: “Lukaku? Pare che abbia ‘flirtato’ con Milan e Juventus”

Sul fondo de La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha parlato di Romelu Lukaku, protagonista di questo mercato tra Milan, Juventus e Inter: "La Juve per ora lo ha illuso, l’Inter lo ha ripudiato per alto tradimento e il Chelsea, proprietario dei diritti sul suo cartellino, lo ha confinato ai margini perché non rientra nei piani del nuovo allenatore Pochettino. Pare che abbia “flirtato” con Milan e Juve alle spalle dell’Inter, convinto di essere lui, e non il Chelsea, a decidere il proprio futuro".