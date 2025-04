Venezia-Milan, massimo risultato con il minimo sforzo per i rossoneri

Il massimo risultato, tre punti, con il minimo sforzo, dunque, per i rossoneri in Venezia-Milan. Bell'azione in avvio, sull'asse Álex Jiménez - Youssouf Fofana, con il francese che vede l'inserimento di Pulisic e lo serve per il sinistro che batte inesorabilmente l'ex interista Ionuț Radu sul primo palo. Lancio lungo di Tijjani Reijnders, controllo e pallonetto su Radu, poi, del 'Bebote' Giménez nel recupero. Dopo, però, che il messicano si era divorato due gol facili facili.

Di Francesco recrimina, Conceição si lamenta — Nel mezzo, tanto Venezia (imprendibile, per gran parte del match, John Yeboah, sul quale Eusebio Di Francesco reclama un rigore non concesso per un intervento - dubbio - di Strahinja Pavlović in piena area milanista) e una deludente partita di Rafael Leão. "Ormai lo conosciamo - il commento del quotidiano generalista sulla prestazione del numero 10 rossonero -: era la classica giornata in cui avrebbe chiaramente preferito fare altro".

A fine partita Conceição si è lamentato, di nuovo, sulle voci che, da mesi, ipotizzano eventuali suoi sostituti sulla panchina del Milan. "La verità è che, indipendentemente dalla Coppa Italia, il club è orientato a cambiare allenatore. Per questo non sono mai arrivate smentite forti, nette, come dovrebbe essere se invece ci fossero ancora margini per una conferma", ha evidenziato il 'Corriere della Sera'. Che ha sottolineato come, a fine stagione, magari dopo aver vinto la coppa nazionale, possa essere lo stesso Conceição a salutare tutti.