Venezia-Milan, la moviola: il contatto Pavlovic-Yeboah fa discutere

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Venezia-Milan , partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi ieri al 'Penzo' e terminata 0-2 per i rossoneri di Sérgio Conceição . Voto 6 , quindi sufficienza piena, della 'rosea' all'arbitro del 'lunch match' di campionato, il signor Gianluca Manganiello della Sezione A.I.A. di Pinerolo (TO), per la sua conduzione della gara.

Venezia-Milan 0-2, la moviola della Gazzetta

Più nello specifico, giustamente annullati due gol, uno per parte. Al Venezia, cancellata la rete di John Yeboah per fuorigioco, in partenza dell'azione, di Gianluca Busio, 'pizzicato' dal V.A.R.. Poi al Milan, a Christian Pulisic, segnalato in offside dall'assistente Alessio Berti sugli sviluppi di un'azione giunto tra i piedi dello statunitense in seguito ad una chiusura difensiva di Matteo Gabbia.