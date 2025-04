Venezia-Milan, il 3-4-3 funziona: 'Diavolo, hai trovato la via!'

Venezia pimpante, ma poco incisivo sotto porta (unico, vero tiro nello specchio della porta difesa da Mike Maignan è di Hans Nicolussi Caviglia); Milan cinico ma non ancora sufficiente. Quello visto al 'Penzo', infatti, non sarebbe sicuramente abbastanza per l'ultimo Bologna. Soprattutto se Rafael Leão spegne la luce subito dopo un paio di sgroppate delle sue. Con il nuovo modulo di gioco, il 3-4-3, c'è più sicurezza in fase difensiva. Ma, per la 'rosea', al Milan occorrono maggiori continuità e personalità.

Rigore per il Venezia? Ecco il commento della 'rosea' — Di Francesco recrimina anche, sullo 0-1, per un presunto fallo in area rossonera di Strahinja Pavlović su John Yeboah, a tratti immarcabile. "Se l'arbitro Gianluca Manganiello avesse deciso per il rigore - il commento del quotidiano sportivo nazionale - sarebbe stato apprezzato e criticato allo stesso modo", non spazzando via dunque i dubbi. Nel finale, Conceição si chiude anche a cinque nella propria metà campo quando inserisce il ritrovato Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek al posto di Álex Jiménez e Rafa Leão.

Il tutto per portare a termine la missione tre punti, blindata quando Tijjani Reijnders trova Giménez a tu per tu con il portiere del Venezia: scavetto e gol. Buono per le statistiche e per sbloccare il numero 7 del Milan dopo oltre due mesi di astinenza. Servirà anche lui nel rush finale della stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, trovata la giusta contropartita per Ricci >>>