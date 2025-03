Ultras Milan, Lucci si difende: “Mai fatto soldi con la curva, il tifo è sempre stato la mia vita”

Il contesto del processo

Il procedimento in cui è coinvolto Lucci fa parte di un’indagine più ampia della DDA di Milano, che ha portato agli arresti di diversi esponenti delle tifoserie di Milan e Inter per associazione per delinquere. In particolare, un altro interrogatorio in aula ha riguardato Francesco Intagliata, ultras nerazzurro accusato con l’aggravante mafiosa, accusa che non è stata invece contestata ai rossoneri.