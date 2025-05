Ultrà del Milan vittima di un attentato a Milano: la ricostruzione

Un ultrà del Milan è stato l'obiettivo di un attentato accaduto ieri a Milano. Ieri, giovedì 8 maggio attorno alle 13.30, dei proiettili hanno colpito l'auto di Luca Guerrini , 27 anni, co-gestore della barberia “Italian Ink” e già indagato per reati legati a manifestazioni calcistiche, rimasto illeso.

Spari e attentato a Milano contro l'ultrà del Milan Luca Guerrini

Come riportato da 'Il Corriere della Sera' Guerrini avrebbe da poco ricoperto un ruolo nel nuovo direttivo post Luca Lucci, arrestato lo scorso dicembre, in Curva Sud. Il giovane del gruppo "Ultras Giambellino" è da sempre molto vicino a Lucci, l'ex leader degli ultras rossoneri arrestato il 30 settembre. Nell'auto di Guerrini è stato trovato uno zaino al cui interno c'erano dei vessilli: un bandierone che raffigura il fondatore del Milan, Herbert Kilpin, e uno striscione con la scritta "Solo per la maglia".