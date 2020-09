TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 28 settembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 28 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, parlando di Roma-Juventus 2-2, elogia la prestazione della squadra di Paulo Fonseca. Bella e sfortunata, con Edin Dzeko che si divora un paio di palle-gol colossali. Cristiano Ronaldo salva la ‘Vecchia Signora‘ con una doppietta nonostante lo svantaggio numerico per via dell’espulsione di Adrien Rabiot.

In basso, poi, si parla dello show del Milan in casa del Crotone. Infortunio, però, per il croato Ante Rebić: per lui lussazione del gomito sinistro. Il Napoli infligge una severa punizione al Genoa: al ‘San Paolo‘ è 6-0 per gli azzurri! Si parla, quindi, del calciomercato del Torino.

Critiche, da parte del quotidiano, al Presidente Urbano Cairo che non spende e solidarietà per il direttore sportivo Davide Vagnati. Infine, che esordio per Luís Suárez con l’Atlético Madrid! Nel 6-1 interno al Granada, due gol ed un assist in 20′ per l’uruguaiano.

