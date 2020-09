Infortunio Rebic, buone notizie per il Milan: esclusa la frattura al gomito

Milan, buone notizie in merito l’infortunio di Rebic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic, infortunatosi nel secondo tempo di Crotone-Milan 0-2 e costretto a lasciare il campo a Lorenzo Colombo, ha svolto degli accertamenti nell’ospedale della città calabrese. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, esclusa la frattura del gomito sinistro dopo gli esami medici. Il Milan, quindi, è ottimista sui tempi di guarigione del croato. Rebic non dovrebbe metterci troppo a rientrare. Questo, dunque, non cambierà i piani di mercato del Milan. Un altro attaccante non arriverà alla corte di Stefano Pioli. ECCO COSA HA DETTO IL MISTER DOPO LA PARTITA DELLO ‘SCIDA’ >>>