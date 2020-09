Crotone-Milan, Pioli: “Infortuni e assenze: momento delicato. Su Rebic …”

Crotone-Milan, le dichiarazioni di Pioli a ‘Sky Sport’

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match dello stadio ‘Ezio Scida‘. Queste le dichiarazioni di Pioli: “Partita difficile, complicata. Stiamo giocando tanto spesso, ad inizio stagione. Impensabile mantenere sempre i ritmi alti. Abbiamo giocato una buona gara, creato buone soluzioni. Potevamo gestire meglio la palla, non è stata la nostra miglior partita. Ma abbiamo avuto tante occasioni e l’abbiamo portata a casa. Ragioniamo partita per partita, cerchiamo di crescere e migliorare. Momento delicato per infortuni, qualcuno che non c’è. Settimana delicata, tra campionato e playoff di Europa League. Vittoria giusta: abbiamo giocato con attenzione e concentrazione. Speriamo che l’infortunio di Ante Rebić non sia per lungo tempo, sennò andiamo in difficoltà. Abbiamo però recuperato Rafael Leão. La notizia buona? Sembra non ci sia frattura. Diminuirebbe molto i tempi di attesa, spero che questa buona notizia sia confermata. L’assenza di Zlatan Ibrahimović, Leão forzato a tornare dopo pochi allenamenti. Siamo un po’ forzati in quel settore lì. Sandro Tonali e Brahim Díaz? Sono soddisfatto, si sono fatti trovare pronti: non sono ancora al 100% ma sono giocatori importanti. Scudetto? Cosa c’entra con noi? Il Napoli di Gennaro Gattuso è una squadra molto forte: Rino è stato bravo a farli continuare a far giocare bene, con carattere, di qualità. Le nostre rivali sono quelle che ci stanno davanti. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, di crescita, continua, partita dopo partita. Poi, chiaro: siamo il Milan e vogliamo migliorare quanto fatto nel campionato scorso”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>