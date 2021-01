TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 17 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 17 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘, in edicola questa mattina, in copertina, dedica ampio spazio a Inter-Juventus di questa sera. Un match assolutamente da non perdere per non vedere allontanarsi il primo posto in classifica. In alto, sotto la testata, ampia analisi del fallimento del Torino di Marco Giampaolo, incapace di battere in casa lo Spezia pur giocando in superiorità numerica per quasi tutta la gara.

Nel riquadro verticale, quindi, si parla del mercato del Milan. C’è aria di rinnovo di contratto, in casa rossonera, per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu. Si attendono anche novità su possibili due nuovi acquisti del Milan, vale a dire il difensore Fikayo Tomori e l’attaccante Mario Mandžukić. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>