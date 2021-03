TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 15 marzo 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 15 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina a Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, è autore di una tripletta in Cagliari-Juventus 1-3. Superato Pelé in testa alla classifica marcatori di tutti i tempi, prova, così, a respingere al mittente le critiche piovutegli addosso dopo la Champions League.

In alto, sotto la testata, si parla di Torino-Inter 1-2: fuga nerazzurra per lo Scudetto, con l’8^ vittoria nelle ultime 8 gare. I granata, per la salvezza, si aggrappano ad Antonio Sanabria, al suo secondo gol in due gare disputate. Cade ancora in casa il Milan di Stefano Pioli: stavolta a ‘San Siro‘ fa festa il Napoli di Gennaro Gattuso (0-1) ma manca un rigore ai rossoneri nel finale di gara.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>