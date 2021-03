Milan-Napoli, Pioli: “Resto fiducioso per il cammino, mai pensato allo Scudetto”

Milan-Napoli, le dichiarazioni di Pioli in conferenza

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Ecco le sue dichiarazioni.

Sullo Scudetto: “Mai pensato allo Scudetto, ma la sconfitta non ci voleva, peccato non ci siamo riusciti ad allungare in classifica”.

Sulla partita: “Gara complicata ma equilibrata, l’episodio del gol ha deciso il match anche se poi abbiamo provato a riprenderla alla fine ma non ci siamo riusciti”.

Sul rigore: “Nella dinamica quando un giocatore anticipa l’avversario e colpisce il pallone e poi viene colpito il più delle volte fischiano un rigore. Se non l’hanno fischiato vuol dire che avevano altre idee”

Sugli infortunati: “Ancora non lo so, speriamo nei prossimi giorni. Speriamo di recuperare qualcuno”.

Sul futuro: “Fiducioso per tutto il nostro percorso, per quello che la squadra ha dimostrato, per le qualità tecniche e caratteriali. La squadra in una partita difficile ha provato a rimetterla in piedi. Dobbiamo mettere in campo una prestazione migliore di questa sera”.

