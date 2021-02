TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 14 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 14 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sconfitta della Juventus in casa del Napoli. Un successo, quello azzurro, firmato dal penalty di Lorenzo Insigne. I bianconeri hanno così perso una grande occasione per avvicinarsi alla vetta, considerando la sconfitta, pesante, del Milan sul campo di uno Spezia indemoniato.

Proprio al crollo dei rossoneri è dedicato l’ampio spazio sotto la testata. Nel riquadro laterale, invece, si parla dell’Inter di Antonio Conte, che oggi cerca il sorpasso in vetta alla classifica ai danni dei cugini rossoneri, e del Torino di Davide Nicola, giunto al suo quarto pareggio consecutivo.

