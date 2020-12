TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 14 dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 14 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con Genoa-Juventus 1-3 e, in particolare, con il ritorno al gol di Paulo Dybala. Prima gioia in campionato per l’argentino. Gara poi vinta dai bianconeri grazie a due calci di rigore di Cristiano Ronaldo.

In alto, sotto la testata, il ringraziamento di Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) per la vittoria del Golden Boy 2020 del quotidiano torinese. Nel riquadro verticale, il commento a Milan-Parma 2-2. Quindi, l’ultimo saluto a Paolo Rossi e Marco Giampaolo, allenatore del Torino, che ha intenzione di ribaltare la sua squadra. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>