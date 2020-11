TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 11 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 11 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con un’intervista esclusiva a Maurizio Zamparini, ex Presidente del Palermo. Fu lui a portare Paulo Dybala in Italia ed è sempre lui, adesso, a consigliare alla ‘Joya‘ di lasciare la Juventus per approdare al Real Madrid.

Anche qui, poi, richiamo in copertina per il ricorso del Napoli alla Corte Federale per lo 0-3 a tavolino ed il punto di penalizzazione della gara contro la Juventus, non andato a buon fine. In basso, tre argomenti diversi. L’amichevole Italia-Estonia, in programma a Firenze, con gli azzurri in formazione sperimentale.

Quindi, una statistica su Andrea Belotti, capitano del Torino, giocatore più picchiato in Serie A. Infine, le prime parole di Cesare Prandelli, tornato sulla panchina della Fiorentina. Nella sua seconda esperienza in viola vorrebbe Gabriel Omar Batistuta.

