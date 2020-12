TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 11 dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 11 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola dedica interamente la sua prima pagina a Paolo Rossi, ex centravanti di Vicenza, Perugia, Juventus, Milan e Verona, nonché bomber della Nazionale Italiana ai Mondiali del 1982 in Spagna, scomparso lo scorso 9 dicembre all’età di 64 anni. Per il quotidiano torinese, resterà ‘per sempre’ nei cuori e nella memoria di tutti.

