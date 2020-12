ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica interamente la sua prima pagina a Paolo Rossi, ex centravanti di Vicenza, Perugia, Juventus, Milan e Verona, nonché bomber della Nazionale Italiana ai Mondiali del 1982 in Spagna, scomparso lo scorso 9 dicembre all’età di 64 anni. La ‘rosea‘ lo ha ricordato come ‘il ragazzo del gol’.

