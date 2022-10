Torino, Ola Aina si è fatto male e con il Milan non ci sarà

Problemi per Ola Aina e per il Torino in vista della partita con il Milan di domenica sera. Il nigeriano classe 1996 si è infatti fatto male. Durante l'allenamento di ieri mattina, l'esterno granata ha accusato, come riporta , un fastidio al livello del bicipite femorale della coscia sinistra. Serviranno ulteriori esami nei prossimi giorni per capire quale sia esattamente il problema e quali siano i tempi di recupero, ma sicuramente domenica sera non ci sarà. Probabilmente resterà fuori per circa 15 giorni Ola Aina, che è certamente una pedina importante per la formazione granata, con Ivan Juric che dovrà farne a meno. LEGGI ANCHE: Le donne, i dispetti di Ibra, la cazziata di Gattuso: i 30 anni di El Shaarawy