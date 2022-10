Le donne, i dispetti di Ibra, la cazziata di Gattuso: i 30 anni di El Shaarawy

Stephan El Shaarawy compie 30 anni. Un traguardo per tutti importante, quello della piena maturità, se non altro calcistica. Un'età in cui si possono fare i primi bilanci, anche se di strada da percorrere ce n'è ancora molta. In questo articolo abbiamo raccolto alcune 'chicche' interessanti sulla sua carriera, la vita privata, il look contestato, le donne conosciute sui social e il rapporto con i suoi vecchi compagni del Milan, squadra in cui ha militato dal 2011 al 2015 diventando l'idolo di molti giovani (e non solo) tifosi rossoneri. Auguri dunque al Faraone! Nelle prossime schede trovate tante curiosità su Stephan El Shaarawy: l'esordio record, il soprannome, il Milan, i dispetti di Ibra, la cresta, le sopracciglia e la cazziata di Gattuso, San Siro e i calciatori presuntuosi.