Torino-Milan, Walker da valutare: non è in perfette condizioni fisiche

Kyle Walker, uscito con qualche problema fisico dalla sfida di martedì contro il Feyenoord, è in dubbio per Torino-Milan di dopodomani

Sabato 22 febbraio , alle ore 18:00 , si disputerà allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' la sfida Torino-Milan , partita della 26^ giornata della Serie A 2024-2025 e l'allenatore rossonero, Sérgio Conceição , non avrà soltanto la 'grana' Theo Hernández da risolvere in vista del delicato match contro i granata di Paolo Vanoli .

Torino-Milan, Walker in dubbio per la trasferta

Secondo quanto riferito, infatti, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per Torino-Milan è in dubbio anche Kyle Walker. Il terzino destro inglese, classe 1990, è uscito con qualche problema fisico dalla gara contro il Feyenoord, martedì sera in Champions League, e, pertanto, avrà solo un paio di giorni per rimettersi in sesto.