Torino-Milan 0-7, Pioli: “La vetta è a tre chilometri” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, raggiante per Torino-Milan 0-7. La Champions League ora è davvero ad un passo per i suoi ragazzi

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha commentato Torino-Milan 0-7 nel post-partita dello 'Stadio Olimpico - Grande Torino'. Le dichiarazioni dell'allenatore emiliano, raggiante per il successo dei suoi ragazzi nella 36^ giornata di Serie A , sono state riportate dai quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Tra gli altri, anche da 'Tuttosport'.

"Due trasferte così difficili e due prestazioni così decise sono un segnale molto importante - ha detto Pioli dopo Torino-Milan -. Ci manca ancora una vittoria e dobbiamo pensare alla prossima. Siamo a tre chilometri dalla vetta, e finché non sei su ... Può succedere di tutto in salita. Sapete che amo il ciclismo e il paragone mi sembra appropriato".

Ancora Pioli nel post-partita di Torino-Milan: " Due settimane fa ci davano tutti per mezzi morti, adesso abbiamo il destino nelle nostre mani . Ho chiesto ai ragazzi di giocare meglio degli avversari, perché se si gioca meglio hai più possibilità di vincere e ci siamo riusciti".

Pioli, dopo Torino-Milan, ha riavvolto il nastro e parlato anche un po' della stagione rossonera. "Ho sempre detto ai ragazzi che ho la fortuna di allenare non un gruppo qualsiasi, un gruppo che si è costruito da solo. Il club ci ha sempre protetto, a Milanello si sta bene. È un gruppo speciale, si stimano e si vogliono bene ".

"Non c'è un episodio singolo, ma ci sono tante cose che potrei raccontare - ha proseguito -. Lavoriamo da un anno e mezzo e si vede, però potremo festeggiare solo quando ce la faremo. Siamo diventati una squadra forte dal punto di vista mentale. Non mi dimentico mai che alleno una squadra giovanissima, che è diventata matura e solida, ha consapevolezza. È il passaggio più gratificante per il nostro lavoro".