Stadio San Siro, arrivata l’offerta di Milan e Inter: tutti i dettagli

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come ieri sera, intorno alle ore 19:00, le due proprietà di Milan e Inter, i fondi RedBird e Oaktree, abbiano inviato al Comune di Milano la PEC contenente il 'Docfap', ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali con la proposta d'acquisto dei due club per l'attuale stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, per le aree circostanti e per i diritti di costruzione di un nuovo stadio in quell'area.