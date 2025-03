Stadio San Siro a Milan e Inter? Annunciati già ricorsi ovunque: le ultime

«Alla svendita dell’area, dove oltre a uno stadio si può costruire anche un centro commerciale di grandi dimensioni, sottolineando che in nessuna parte d’Italia o d’Europa esiste un centro commerciale tipo Fiordaliso di 70mila metri quadrati accanto a uno stadio. Poi alla speculazione edilizia delle squadre, che non vogliono costruire solo lo stadio, ma anche un centro commerciale e altre strutture di intrattenimento. Dunque alla costruzione di uno stadio a soli 50 metri dalle case di via Tesio. Quindi, ai 72mila mq di parcheggi sotterranei per stadio e centro commerciale – come se le auto, uscendo, volassero; al concomitante utilizzo di stadio e centro commerciale per 365 giorni all’anno, con l’ovvio traffico indotto ormai fuori controllo», ha spiegato la Gabusi.