Stadio Milan, altro passo avanti verso San Siro: ecco di cosa si tratta

Come riporta il sito gazzetta.it, 0ggi l'Inter e il Milan hanno ufficialmente inviato al sindaco Beppe Sala la manifestazione di interesse non vincolante per la futura acquisizione dello stadio di San Siro e dell’area circostante. Il comune, si legge, potrà dare seguito all’iter previsto: Milan e Inter si aspettano che entro la fine della settimana il Comune consegni loro la perizia dell’Agenzia delle Entrate con la valutazione precisa sul valore dello stadio San Siro e dell'area circostante. La cifra dovrebbe essere di circa 200 milioni di euro. La manifestazione non vincolante, consente a Milan e Inter di fare un passo indietro in futuro. Il possibile progetto prenderebbe comunque il via non prima del 2026 quando San Siro ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano-Cortina.