Milan, nuovo stadio a San Siro con l’Inter? Le ultime parole di Sala

Nel corso della cerimonia al sacrario dei caduti, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha colto l’occasione per tornare a discutere un tema di grande rilevanza per i tifosi e le due squadre della città: il futuro di San Siro. Con il cuore della discussione focalizzato sulle necessità di Milan e Inter, Sala ha delineato il percorso necessario per chiarire la situazione attuale dello stadio.