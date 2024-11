Real Madrid-Milan, Leao fai come Pato! Puoi svoltare tutto: ecco come

Real Madrid-Milan , quarta partita della prima fase della Champions League . I rossoneri non arrivano al massimo a un appuntamento già difficile di suo. Secondo le ultime news, Paulo Fonseca dovrebbe lanciare di nuovo tra i titolari Rafael Leao . L'attaccante rossonero è partito dalla panchina sia contro il Napoli che contro il Monza . Ma domani, in un contesto molto importante come quello del 'Santiago Bernabeu', Rafa dovrebbe di nuovo essere schierato tra gli undici che inizieranno la gara. Leao è forse l'unico che può dare una speranza al Milan, basta seguire l'esempio di un altro grande talento rossonero: Alexandre Pato .

Real Madrid-Milan, Leao la chiave per l'impresa. L'esempio di Pato per la svolta

Era il 21 ottobre 2009. In panchina Leonardo che decise di giocare con un 4-3-3. E' vero quel Real Madrid era lontano anni luce da quelli di oggi che ha vinto tutto, ma l'impresa resta, guidata da una show individuale. La partita finì sul 3-2 per il Diavolo, con rimonte e contro rimonte. Al 66' il brasiliano viene lanciato da Ambrosini, supera Casillas in uscita e segna il provvisorio 1-2. Poi il pareggio di Drenthe al 76'. All'88' arriva il cioccolatino perfetto di Seedorf, che Pato scarta e appoggia in porta con una grande gol. Una serata storica di Champions League, un ricordo indelebile. Ecco i gol del brasiliano.