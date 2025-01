Stadio Milan – Nuovi passi verso San Siro? Pronta l’offerta

Secondo quanto scrive Repubblica Milan e Inter sarebbero pronti a presentare la proposta di acquisto per lo stadio San Siroe le aree limitrofe del quartiere. Tutto questo con un mese di anticipo rispetto alla deadline indicata in un primo momento dal sindaco Giuseppe Sala. Come riporta Calcio e Finanza, Milan e Inter sarebbero fiduciosi di presentare tutta al documentazione per l’offerta di acquisto entro la fine del mese di febbraio.