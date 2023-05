Spezia-Milan, Pioli avverte: “Ci giochiamo la stagione” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia di Spezia-Milan, partita della 35^ giornata di Serie A

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Spezia-Milan allo stadio 'Picco' e Stefano Pioli, tecnico rossonero, è consapevole i come la stagione della sua squadra sia giunta ad una svolta. Pioli non ha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia del match, ma ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Tra Spezia e Inter, martedì prossimo in Champions League, il suo Milan è chiamato a dare in campo tutto ciò che ha.

Pioli tra Spezia e Inter, il suo Milan chiamato alla duplice vittoria — «I prossimi quattro giorni saranno decisivi per la nostra stagione - ha spiegato Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport' -. Ho sempre detto che i bilanci si fanno alla fine e ci stiamo avvicinando. Non sono e non siamo soddisfatti della prestazione e del risultato del derby d’andata: il campionato è alle ultime battute e domani (oggi, n.d.r.) è molto importante, ma in testa abbiamo anche la Champions. Per prepararla al meglio servirà una grande prestazione contro lo Spezia. Sarà una partita pesante, per il campionato e per il ritorno con l’Inter».

Nello spogliatoio rossonero, secondo la 'rosea', si mescolano rabbia e fiducia. Rabbia per l'approccio sbagliato nel derby, con la consapevolezza di non aver seguito il copione studiato prima della partita. Un incubo iniziale costato mezza finale. Ma c'è anche fiducia nella possibile rimonta sui nerazzurri. Vincere aiuta, però, a vincere e per questo motivo il Diavolo deve partire forte ed azzannare subito la preda più vicina, ovvero lo Spezia di Leonardo Semplici, che si sta giocando la permanenza nella massima serie.

Diavolo in Liguria anche senza Krunić e Messias — Se c'è un 'crush test' per mettere alla prova testa e cuore del Diavolo a tre giorni dall'EuroDerby, è senza dubbio questo, contro una compagine che ha battuto il Milan già due volte in tre anni. Spezia-Milan non sarà però una partita facile per il team di Pioli, anche e soprattutto per via dei tanti infortunati che non sono partiti con la squadra per la Liguria. Ultimi tra tutti, Rade Krunić (borsite al ginocchio) e Junior Messias (fastidio agli adduttori). Per loro, così come per Rafael Leão, come dichiarato dallo stesso Pioli a 'Milan TV', ottime chance di rivederli nel derby della prossima settimana. Milan, scelto il sostituto di Rebic >>>