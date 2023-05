Calciomercato Milan – Scelto il sostituto di Rebic: una vera sorpresa

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Stefano Pioli sarà di scena al 'Picco' contro i padroni di casa dello Spezia per la 35^ giornata di Serie A. Mentre Davide Calabria e compagni, sul campo, inseguono la qualificazione in Champions League (mantenendo accesa la fiammella di una flebile speranza per andare in finale già in questa edizione del torneo), ai piani alti di 'Casa Milan' i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara progettano il futuro.