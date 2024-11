Slovan Bratislava-Milan, conta solo vincere

Di questo match ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ricordando come lo Slovan Bratislava sia 36° e ultimo nella classifica di Champions, con 4 sconfitte in 4 partite e - 13 in differenza reti. Per il Milan di Fonseca, dunque, non potrà esserci altro risultato fuorché la vittoria.