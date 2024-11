Tanto spazio concesso a Slovan Bratislava-Milan di Champions League sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 27 novembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, vista l'importanza del match e le prospettive future del Diavolo nella massima competizione europea. Molto da dire sul match del Milan al 'Tehelné pole' di Bratislava (Slovacchia). Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'!