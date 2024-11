Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions League, vincono le italiane

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 27 novembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla principalmente dell'ottimo martedì delle squadre italiane impegnate nella 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. A 'San Siro', l'Inter di Simone Inzaghi piega per 1-0 il RB Lipsia grazie ad un autogol di Castello Lukeba nel primo tempo: i nerazzurri, al momento, sono primi in classifica con 13 punti e nessun gol subito.

Allo stadio 'Tehelné pole' di Bratislava (Slovacchia), il Milan di Paulo Fonseca passa contro lo Slovan padrone di casa con molta fatica. In rete Christian Pulisic, poi l'immediato pareggio della squadra di Vladimir Weiss. Nella ripresa, l'ingresso di Rafael Leão sveglia i rossoneri. Il portoghese va in gol, seguito pochi minuti dopo da Tammy Abraham. Un euro-gol nel finale fa vivere qualche minuto di affanno al Diavolo: finisce 2-3. E Leão avvisa Fonseca: "Non mi piace la panchina".

Meglio delle milanesi, però, fa l'Atalanta. A Berna (Svizzera), la 'Dea' si impone con un tennistico 1-6 contro lo Young Boys. I ragazzi di Gian Piero Gasperini in gol con le doppiette di Mateo Retegui e Charles De Ketelaere, più le prime reti di sempre in Champions per Sead Kolašinač e Lazar Samardzic. Stasera, alle ore 21:00, spazio ad Aston Villa-Juventus (i bianconeri di Thiago Motta si aggrapperanno al turco Kenan Yıldız) ed a Bologna-Lille.