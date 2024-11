Slovan Bratislava-Milan 2-3, tre punti con il brivido

Inoltre, il Milan ha subito altri 2 gol più che evitabili. Insomma, di buono il risultato e poco più per il Diavolo: come prestazione, decisamente, non ci siamo. Alla fine, missione centrata grazie a Rafael Leao: subentrato nella ripresa all'invisibile Noah Okafor, il portoghese (sul brillante assist di Youssouf Fofana) ha siglato la rete che ha sbloccato un match complicatosi cammin facendo.